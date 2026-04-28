Jefferies & Company Inc.

WACKER CHEMIE Hold

08:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien damit bestätigt worden, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: WACKER Chemie