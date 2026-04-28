WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 4,79 Mrd. EUR
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Hold" belassen. Die Eckdaten seien damit bestätigt worden, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 01:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Hold
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
96,30 €
|Abst. Kursziel*:
-23,16%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
97,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-24,45%
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|11:26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|08:41
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG