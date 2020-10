Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Abschläge.

Der DAX fiel beim Ertönen der Startglocke bereits rund ein Prozent ins Minus. Anschließend verlor der deutsche Leitindex den Halt und fiel im Tagestief sogar unter die 12.400-Punkte-Marke. Bis zum Ertönen der Schlussglocke konnte er den Großteil seiner Verluste jedoch wieder wettmachen und beendete die Sitzung mit minus 0,12 Prozent bei 12.543,06 Zählern. Auch der TecDAX verbuchte lange Zeit deutliche Verluste, konnte diese im Verlauf aber ebenfalls etwas eingrenzen. Er ging 0,33 Prozent schwächer bei 3.052,11 Zählern in den Feierabend.

Zunehmende Virussorgen hatten bereits am Vortag die Börsen fest im Griff - Anleger hielten sich aus Angst vor einem neuen Lockdown auch am Donnerstag zurück: Erstmals wurden in Deutschland mehr als 10.000 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet.

Unternehmensseitig stand unter anderem der Bluechip Continental im Fokus, der Reifenhersteller legte Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor.

