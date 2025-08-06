Apple Aktie
Marktkap. 2,58 Bio. EURKGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985
ISIN US0378331005
Symbol AAPL
Apple Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Apple auf "Halten" mit einem fairen Wert von 215 US-Dollar belassen. "Donald erfreut Donald", titelte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, denn der Apple-Chef Timothy Donald Cook habe dem US-Präsidenten Donald Trump ein 100 Milliarden US-Dollar schweres "US-Investitionsgeschenk" überreicht. Damit stiegen die Chancen, dass wichtige Produkte wie das iPhone weiterhin von Strafzöllen verschont bleiben./tih/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:28 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:31 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 1000 Words / shutterstock
Zusammenfassung: Apple Halten
|Unternehmen:
Apple Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
$ 213,25
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
$ 218,89
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ingo Wermann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 229,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
