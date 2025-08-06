DAX 24.323 +1,7%ESt50 5.347 +1,6%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1650 -0,1%Öl 67,25 +0,4%Gold 3.383 +0,4%
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Apple Aktie

Kaufen
Verkaufen
Apple Aktien-Sparplan
188,20 EUR +4,88 EUR +2,66 %
STU
218,89 USD +15,96 USD +7,86 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 2,58 Bio. EUR

KGV 37,44 Div. Rendite 0,43%
WKN 865985

ISIN US0378331005

Symbol AAPL

DZ BANK

14:46 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Apple Inc.
188,20 EUR 4,88 EUR 2,66%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Apple auf "Halten" mit einem fairen Wert von 215 US-Dollar belassen. "Donald erfreut Donald", titelte Ingo Wermann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie, denn der Apple-Chef Timothy Donald Cook habe dem US-Präsidenten Donald Trump ein 100 Milliarden US-Dollar schweres "US-Investitionsgeschenk" überreicht. Damit stiegen die Chancen, dass wichtige Produkte wie das iPhone weiterhin von Strafzöllen verschont bleiben./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:28 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:31 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock

Unternehmen:
Apple Inc.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
$ 213,25		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
$ 218,89		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Ingo Wermann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 229,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

