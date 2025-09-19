Assicurazioni Generali Aktie
Marktkap. 49,29 Mrd. EURKGV 11,27 Div. Rendite 5,24%
WKN 850312
ISIN IT0000062072
Symbol ARZGF
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 36,10 Euro auf "Buy" belassen. Dank des starken Geschäfts außerhalb des Lebensversicherungsbereichs dürften die Italiener die für 2027 angestrebte Schaden/Kosten-Quote übertreffen, schrieb Michael Huttner in seinem am Montag vorliegenden Kommentar nach einer Investorenveranstaltung. Im ersten Halbjahr 2025 habe Generali ja bereits über Plan gelegen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 16:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
36,10 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
32,62 €
|Abst. Kursziel*:
10,67%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
32,88 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,79%
|
Analyst Name:
Michael Huttner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
32,15 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
