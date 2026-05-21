Assicurazioni Generali Aktie

38,96 EUR +0,31 EUR +0,80 %
38,92 EUR +0,29 EUR +0,75 %
Marktkap. 55,91 Mrd. EUR

KGV 12,97 Div. Rendite 4,59%
WKN 850312

ISIN IT0000062072

Symbol ARZGF

Goldman Sachs Group Inc.

Assicurazioni Generali Neutral

14:36 Uhr
Assicurazioni Generali Neutral
Assicurazioni Generali S.p.A.
38,96 EUR 0,31 EUR 0,80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Generali von 36,90 auf 37,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Freitag an die Ergebnisse des Versicherers für das erste Quartal an./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 09:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Assicurazioni Generali Neutral

Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
37,20 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
38,95 €		 Abst. Kursziel*:
-4,49%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
38,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,52%
Analyst Name:
Andrew Baker 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,31 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Assicurazioni Generali S.p.A.

14:36 Assicurazioni Generali Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.05.26 Assicurazioni Generali Verkaufen DZ BANK
21.05.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.05.26 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
21.05.26 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

