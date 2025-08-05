Beiersdorf Aktie
Marktkap. 22,08 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 140 auf 125 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Kernmarke Nivea scheine zu stagnieren, was an frühere Investitionszyklen erinnere, schrieb David Hayes in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Mal jedoch sehe sich auch die Luxusmarke La Prairie mit Gegenwind konfrontiert. Die Lösung könnte einer Übernahme sein in einem Segment zwischen den beiden Marken./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 15:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Beiersdorf Buy
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
100,90 €
|Abst. Kursziel*:
23,89%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
101,25 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,46%
|
Analyst Name:
David Hayes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
127,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Beiersdorf AG
|08:41
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
