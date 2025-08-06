DAX 23.947 +0,1%ESt50 5.284 +0,4%Top 10 Crypto 15,57 +1,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 98.292 -0,3%Euro 1,1676 +0,2%Öl 67,43 +0,7%Gold 3.388 +0,6%
Henkel-Aktie legt dennoch zu: Henkel streicht Umsatzprognose zusammen
Allianz-Aktie im Plus: Allianz übertrifft alle Erwartungen und bestätigt Ausblick
Beiersdorf Aktie

Beiersdorf Aktien-Sparplan
99,04 EUR +1,60 EUR +1,64 %
STU
Marktkap. 23,28 Mrd. EUR

KGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000

ISIN DE0005200000

Beiersdorf AG
99,04 EUR 1,60 EUR 1,64%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Beiersdorf von 163 auf 147 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Fulvio Cazzol passte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die neue Jahresprognose des Managements und die bis 2026 geplanten Investitionen an. Die Anpassung der Erwartungen für das Gesamtjahr sei ein wichtiger Schritt, um die von einigen Anlegern als zu ehrgeizig empfundenen Prognose zu bereinigen. Eine Beschleunigung bei der Kernmarke Nivea sei im zweiten Halbjahr glaubwürdig./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
147,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
97,42 €		 Abst. Kursziel*:
50,89%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
99,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,42%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
134,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

08:31 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.08.25 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.25 Beiersdorf Buy Jefferies & Company Inc.
06.08.25 Beiersdorf Sell UBS AG
06.08.25 Beiersdorf Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Pessimismus Beiersdorf-Aktie mit Verlusten: Beiersdorf senkt Umsatzprognose Beiersdorf-Aktie mit Verlusten: Beiersdorf senkt Umsatzprognose
finanzen.net Beiersdorf Aktie News: Anleger setzen Beiersdorf am Nachmittag unter Druck
finanzen.net Freundlicher Handel: LUS-DAX nachmittags in Grün
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX legt zu
finanzen.net Aktienempfehlung Beiersdorf-Aktie: Jefferies & Company Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Dow Jones MÄRKTE EUROPA/DAX gibt Gewinne ab - Beiersdorf abgestraft
finanzen.net Aktien-Tipp Beiersdorf-Aktie: UBS AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
finanzen.net Sector Perform für Beiersdorf-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX mittags steigen
EQS Group EQS-Adhoc: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Beiersdorf adjusts forecast for the full year 2025
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-CMS: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Announcement pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) no 596/2014 and Art. 2 para. 2 and 3 of Delegated Regulation (EU) no. 2016/1052
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-NVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Beiersdorf Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
