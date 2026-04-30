BMW Aktie
Marktkap. 48,3 Mrd. EURKGV 7,84 Div. Rendite 4,72%
WKN 519000
ISIN DE0005190003
Symbol BAMXF
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Profitabilität im Automobilsegment habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Philippe Houchois in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Ausblick lasse darauf schließen, dass der Autobauer gut für zukünftige Schwankungen am Markt aufgestellt ist./rob/bek/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gyuszkofoto / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BMW Hold
|Unternehmen:
BMW AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
83,04 €
|Abst. Kursziel*:
8,38%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
83,42 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,89%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
93,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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