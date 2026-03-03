DAX 23.591 -0,9%ESt50 5.720 -1,1%MSCI World 4.410 -1,1%Top 10 Crypto 8,8825 -7,5%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.689 -3,9%Euro 1,1612 +0,0%Öl 92,89 +10,2%Gold 5.171 +1,7%
Boeing Aktie

Marktkap. 153,7 Mrd. EUR

KGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
Jefferies & Company Inc.

Boeing Buy

21:56 Uhr
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu verwies auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zu Verhandlungen mit China über den Abschluss eines Megaauftrags für 500 Max-Flugzeuge, über den bereits "seit Langem spekuliert" werde. Die Analystin hält dies laut einer am Freitag vorliegenden Einschätzung für eine mögliche Ablenkung vom Nahost-Konflikt, da die Bestellung während des Besuchs von US-Präsident Trump im April in Peking bekannt gegeben werden solle. Zugleich sieht sie potenzielle langfristige Auswirkungen auf die Auftragslage des Flugzeugbauers./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 14:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Analysen zu Boeing Co.

21:56 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
04.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
02.03.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
19.02.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
17.02.26 Boeing Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

