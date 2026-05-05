Bernstein Research

Carl Zeiss Meditec Market-Perform

11:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die neuen Jahresziele der Jenaer lägen unter den Erwartungen, schrieb Susannah Ludwig am Dienstag nach dem Bericht zum zweiten Geschäftsquartal. Das Restrukturierungsprogramm werde bei den Anlegern zwar gut ankommen, entscheidend seien aber Umsetzungserfolge./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:32 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Carl Zeiss Meditec