Jefferies & Company Inc.

Delivery Hero Buy

11.05.26

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des Verkaufs eines 5-Prozent-Anteils an dem Essenslieferanten vom Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Anteilseigner Aspex Management mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktion repräsentiere den entscheidenden Zug in einer Schachpartie, allerdings durch eine Nebenfigur, schrieb Giles Thorne am Montag. Zudem werfe der Deal mehr Fragen auf als er beantworte./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero