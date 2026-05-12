Delivery Hero Aktie
Marktkap. 7,17 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des Verkaufs eines 5-Prozent-Anteils an dem Essenslieferanten vom Großaktionär Prosus an den zweitgrößten Anteilseigner Aspex Management mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Die Transaktion repräsentiere den entscheidenden Zug in einer Schachpartie, allerdings durch eine Nebenfigur, schrieb Giles Thorne am Montag. Zudem werfe der Deal mehr Fragen auf als er beantworte./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
29,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
21,96 €
|Abst. Kursziel*:
32,06%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
25,08 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,63%
|
Analyst Name:
Giles Thorne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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