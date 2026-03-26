Delivery Hero Aktie
Marktkap. 4,72 Mrd. EUR
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Analystenkonferenz nach der Bekanntgabe des Geschäftsberichts sei solide gewesen, schrieb Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Umsatzprognosen für den Essenslieferanten erhöhte er für die Jahre 2026 bis 2028 um jeweils 1 Prozent./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 19:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
28,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,09 €
|Abst. Kursziel*:
85,55%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
16,89 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,78%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,79 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Delivery Hero
|15:46
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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