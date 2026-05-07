JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

15:36 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich des für 2027 angekündigten Rücktritts von Vorstandschef und Mitgründer Niklas Östberg auf "Overweight" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Diese Nachricht folge auf Spekulationen über mögliche Veränderungen in der Unternehmensführung nach der Hauptversammlung (am 23. Juni), die durch den jüngsten Druck von Aktionären hinsichtlich möglicher Veräußerungen ausgelöst worden seien, schrieb Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Tags zuvor hatte Großaktionär Prosus die Veräußerung eines 5-Prozent-Anteils am Essenlieferdienst an den Investor Aspex Management bekanntgegeben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:53 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero