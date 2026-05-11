JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

18:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach der Vorlage von Umsatzzahlen des Spirituosen-Konzerns zum dritten Geschäftsquartal sowie einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung nun für das gesamte Geschäftsjahr mit einem etwas geringeren Rückgang der Erlöse aus eigener Kraft. Dabei geht die Expertin vor allem von einer besseren Absatzentwicklung in Europa, Lateinamerika und Afrika aus./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:00 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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