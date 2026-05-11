Diageo Aktie
Marktkap. 39,58 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach der Vorlage von Umsatzzahlen des Spirituosen-Konzerns zum dritten Geschäftsquartal sowie einer anschließenden Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Celine Pannuti rechnete in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung nun für das gesamte Geschäftsjahr mit einem etwas geringeren Rückgang der Erlöse aus eigener Kraft. Dabei geht die Expertin vor allem von einer besseren Absatzentwicklung in Europa, Lateinamerika und Afrika aus./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:00 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 14:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
17,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,79 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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