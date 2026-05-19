JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

08:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe bei den europäischen Infrastrukturkonzernen ein durchwachsenes Bild geboten mit positiven Berichten von Fraport und Ferrovial und klaren Enttäuschungen bei ADP und Aena, schrieb Elodie Rall am Dienstagabend. Sie setzt weiter vor allem auf Mautstraßenbetreiber./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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