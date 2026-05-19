Fraport Aktie
Marktkap. 5,96 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe bei den europäischen Infrastrukturkonzernen ein durchwachsenes Bild geboten mit positiven Berichten von Fraport und Ferrovial und klaren Enttäuschungen bei ADP und Aena, schrieb Elodie Rall am Dienstagabend. Sie setzt weiter vor allem auf Mautstraßenbetreiber./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:15 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
65,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
65,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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