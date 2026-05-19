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Symbol FPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

08:16 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
65,15 EUR 0,00 EUR 0,00%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe bei den europäischen Infrastrukturkonzernen ein durchwachsenes Bild geboten mit positiven Berichten von Fraport und Ferrovial und klaren Enttäuschungen bei ADP und Aena, schrieb Elodie Rall am Dienstagabend. Sie setzt weiter vor allem auf Mautstraßenbetreiber./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 19:15 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,15 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Fraport AG

08:21 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:16 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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15.05.26 Fraport Neutral UBS AG
08.05.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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