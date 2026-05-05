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HelloFresh Buy

14:21 Uhr

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 8,35 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide, die Aussagen zum laufenden zweiten Quartal jedoch etwas enttäuschend, schrieb Giles Thorne in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. In einer Telefonkonferenz habe das Management des Essenslieferanten die meiste Zeit damit verbracht zu erläutern, warum sich der Umsatz nicht verbessern dürfte./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 01:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE