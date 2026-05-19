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Symbol IOSDF

Goldman Sachs Group Inc.

IONOS Buy

09:56 Uhr
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Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ionos von 45,50 auf 38,90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen für United Internet und die Tochter Ionos an die jüngsten Ergebnisse und den Ausblick auf 2026 an. Er berücksichtigt zudem, dass der AdTech-Bereich des Webhosters nun als nicht fortgeführtes Geschäft bilanziert wird. Darüber hinaus floss der Verkauf von Versatel von United Internet an die Tochter 1&1 ein./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 18:24 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Buy

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
38,90 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
28,10 €		 Abst. Kursziel*:
38,43%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
28,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
36,97%
Analyst Name:
Andrew Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,65 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu IONOS

09:56 IONOS Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.05.26 IONOS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.05.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
13.05.26 IONOS Neutral UBS AG
13.05.26 IONOS Overweight Barclays Capital
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