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Symbol IOSDF

JP Morgan Chase & Co.

IONOS Overweight

10:01 Uhr
IONOS Overweight
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ionos nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Größere Änderungen an den Schätzungen für den Anbieter von Internetdiensten dürfte es mit Blick auf dessen Jahresprognosen nicht geben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: IONOS Overweight

Unternehmen:
IONOS		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
37,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
23,40 €		 Abst. Kursziel*:
58,12%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
23,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
57,45%
Analyst Name:
Toby Ogg 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
37,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:01 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: IONOS Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: IONOS Group SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-CMS: IONOS Group SE: Release of a capital market information
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