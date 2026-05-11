Nemetschek Aktie
Marktkap. 7,13 Mrd. EURKGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
WKN 645290
ISIN DE0006452907
Symbol NEMTF
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bausoftwarespezialist setze seine Wachstumsdynamik in den Kernbereichen fort, schrieb Mohammed Moawalla am Montagabend in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er passte sein Kursziel allerdings an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Nemetschek Group
Zusammenfassung: Nemetschek Buy
|Unternehmen:
Nemetschek SE
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
62,00 €
|Abst. Kursziel*:
61,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
61,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
62,87%
|
Analyst Name:
Mohammed Moawalla
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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