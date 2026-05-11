Goldman Sachs Group Inc.

Nemetschek SE Buy

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bausoftwarespezialist setze seine Wachstumsdynamik in den Kernbereichen fort, schrieb Mohammed Moawalla am Montagabend in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er passte sein Kursziel allerdings an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:23 / BST

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Bildquellen: Nemetschek Group