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Marktkap. 7,13 Mrd. EUR

KGV 49,33 Div. Rendite 0,73%
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WKN 645290

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Symbol NEMTF

Goldman Sachs Group Inc.

Nemetschek SE Buy

08:01 Uhr
Nemetschek SE Buy
Aktie in diesem Artikel
Nemetschek SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 110 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bausoftwarespezialist setze seine Wachstumsdynamik in den Kernbereichen fort, schrieb Mohammed Moawalla am Montagabend in seinem Resümee des Quartalsberichts. Er passte sein Kursziel allerdings an die gesunkene Branchenbewertung an./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Nemetschek Group

Zusammenfassung: Nemetschek Buy

Unternehmen:
Nemetschek SE		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
62,00 €		 Abst. Kursziel*:
61,29%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
61,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
62,87%
Analyst Name:
Mohammed Moawalla 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nemetschek SE

08:01 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
01.05.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
01.05.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Nemetschek Sell UBS AG
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