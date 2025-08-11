NORMA Group Aktie
Marktkap. 505,34 Mio. EURKGV 32,39 Div. Rendite 2,68%
WKN A1H8BV
ISIN DE000A1H8BV3
Symbol NOEJF
NORMA Group SE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist habe seine Profitabilität im Vergleich zum ersten Jahresviertel verbessert, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Aufwärtspotenzial für die Aktien impliziere der geplante Verkauf der Sparte rund um Wassermanagement./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: NORMA Group Buy
|Unternehmen:
NORMA Group SE
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
20,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,22 €
|Abst. Kursziel*:
9,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
17,66 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,25%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
