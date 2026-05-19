Ottobock Aktie
Marktkap. 3,85 Mrd. EURKGV 45,43 Div. Rendite 1,49%
WKN BCK222
ISIN DE000BCK2223
Symbol OBCKF
Ottobock Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ottobock auf "Buy" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Henrik Paganetty ging am Mittwoch auf die Vorwürfe von Grizzly Research gegen den Orthopädietechnik-Spezialisten ein, die das Unternehmen als diffamierend und irreführend zurückgewiesen habe. Die Aufmerksamkeit der Investoren dürfte sich insbesondere auf das Russland-Geschäft von Ottobock konzentrieren./rob/ajx/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / 02:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Roman Babakin / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ottobock Buy
|Unternehmen:
Ottobock
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
83,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
54,50 €
|Abst. Kursziel*:
52,29%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
53,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
55,14%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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