Rio Tinto Aktie
Marktkap. 84,93 Mrd. EURKGV 8,48 Div. Rendite 6,54%
WKN 852147
ISIN GB0007188757
Symbol RTPPF
Rio Tinto Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rio Tinto auf "Neutral" belassen. Konjunkturdaten und Stimmungsindikatoren aus China belegten eine zunehmende und umfassende Wirtschaftsschwäche des Landes, schrieb Lachlan Shaw in einer am Montag vorliegenden Einschätzung zum Bergbausektor. Dennoch erwarte er keine umfangreichen staatlichen Stützungsmaßnahmen, die seinen Schätzungen für die Eisenerzpreise Luft nach oben geben würden. Rio wäre in diesem Falle ein Profiteur./gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 11:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Rio Tinto Neutral
|Unternehmen:
Rio Tinto plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
44,55 £
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
44,52 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lachlan Shaw
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
52,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Rio Tinto plc
|11:46
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|04.08.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Rio Tinto Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.25
|Rio Tinto Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|27.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.07.23
|Rio Tinto Sell
|UBS AG
|20.07.23
|Rio Tinto Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:46
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|04.08.25
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets