Deutsche Bank AG

Siemens Hold

12:46 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Industriekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Resultate. Enttäuschend sei die Entwicklung im Geschäftsbereich Digital Industries./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:27 / GMT

