DAX 24.317 +1,6%ESt50 5.345 +1,6%Top 10 Crypto 15,91 +3,3%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 100.154 +1,6%Euro 1,1658 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.382 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Allianz 840400 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 RENK RENK73 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen Ukraine-Hoffnung treibt DAX weit nach oben - 24.000-Punkte-Marke deutlich übersprungen
Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament Eli Lilly-Aktie bricht ein nach enttäuschender Studie zu Abnehmmedikament
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Siemens Aktie

Kaufen
Verkaufen
Siemens Aktien-Sparplan
229,00 EUR +10,50 EUR +4,81 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 171,73 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 723610

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007236101

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

Siemens Hold

12:46 Uhr
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
229,00 EUR 10,50 EUR 4,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Industriekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Resultate. Enttäuschend sei die Entwicklung im Geschäftsbereich Digital Industries./tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:27 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Hold

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
215,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
223,25 €		 Abst. Kursziel*:
-3,70%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
229,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,11%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
225,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

12:51 Siemens Outperform Bernstein Research
12:46 Siemens Hold Deutsche Bank AG
12:46 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
11:56 Siemens Buy UBS AG
10.07.25 Siemens Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu Siemens AG

finanzen.net Prognose bestätigt Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
finanzen.net Outperform für Siemens-Aktie nach Bernstein Research-Analyse
finanzen.net Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Siemens-Aktie
dpa-afx ROUNDUP 2: Siemens setzt Wachstum fort - Prognose bestätigt - Aktie legt zu
finanzen.net Börse Frankfurt: So bewegt sich der DAX aktuell
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittag in der Gewinnzone
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 mittags mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Gewinne im Euro STOXX 50
finanzen.net Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag an Boden
Business Times Siemens revenue climbs on robust demand for rail products
reNEWS Siemens Gamesa posts €438m Q3 losses
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
reNEWS Ocean Winds signs BC-Wind deal with Siemens Gamesa
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Siemens AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Siemens Aktiengesellschaft: Release of a capital market information
RSS Feed
Siemens AG zu myNews hinzufügen