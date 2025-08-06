Siemens Aktie
Marktkap. 171,73 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Analyst Gael de-Bray attestierte dem Industriekonzern in einer am Donnerstag vorliegenden Studie gemischte Resultate. Enttäuschend sei die Entwicklung im Geschäftsbereich Digital Industries./tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:27 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Siemens Hold
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
215,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
223,25 €
|Abst. Kursziel*:
-3,70%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
229,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,11%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
225,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
