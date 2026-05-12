Siemens Aktie
Marktkap. 204,78 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate seien in den Kerngeschäftsbereichen, auf die sich die Anleger konzentrierten, stark ausgefallen, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dies gelte vor allem für das Segment Digital Industries, wo Auftragseingang, Umsatz und Gewinn trotz stärker als erwarteter Wechselkursbelastungen um bis zu 9 Prozent über den Konsensschätzungen lägen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Overweight
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
325,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
260,95 €
|Abst. Kursziel*:
24,54%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
262,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,79%
|
Analyst Name:
Phil Buller
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
272,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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