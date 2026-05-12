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Marktkap. 204,78 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
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WKN 723610

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ISIN DE0007236101

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Symbol SMAWF

JP Morgan Chase & Co.

Siemens Overweight

09:56 Uhr
Siemens Overweight
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
262,55 EUR -4,65 EUR -1,74%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 325 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate seien in den Kerngeschäftsbereichen, auf die sich die Anleger konzentrierten, stark ausgefallen, schrieb Phil Buller am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dies gelte vor allem für das Segment Digital Industries, wo Auftragseingang, Umsatz und Gewinn trotz stärker als erwarteter Wechselkursbelastungen um bis zu 9 Prozent über den Konsensschätzungen lägen./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:02 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 07:02 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Overweight

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
325,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
260,95 €		 Abst. Kursziel*:
24,54%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
262,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,79%
Analyst Name:
Phil Buller 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
272,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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