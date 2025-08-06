Siemens Aktie
Marktkap. 171,73 Mrd. EURKGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
Siemens Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 215 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei solide gewesen, habe aber die Bewegungen innerhalb des Industriekonzerns hervorgehoben, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während sich der Bereich Smart Infrastructure stark entwickele, stottere die Erholung von Digital Industries weiter. In der Summe änderte er wenig an seinen Annahmen. Das Kursziel orientiert sich nun aber an seinen Erwartungen für 2026./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:53 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:53 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Siemens Sector Perform
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
227,30 €
|Abst. Kursziel*:
1,19%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
228,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,63%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
227,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
