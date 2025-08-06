DAX 24.358 +1,8%ESt50 5.351 +1,7%Top 10 Crypto 15,87 +3,1%Dow 44.193 +0,2%Nas 21.169 +1,2%Bitcoin 99.846 +1,2%Euro 1,1651 +0,0%Öl 67,28 +0,5%Gold 3.383 +0,4%
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- D-Wave Quantum macht mehr Verlust -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple, Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus

Intel-Aktie sackt ab: Trump ruft nach Rücktritt des Intel-Chefs
Zalando-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Buy an Zalando-Aktie
Siemens Aktie

228,55 EUR +10,05 EUR +4,60 %
STU
Marktkap. 171,73 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
RBC Capital Markets

Siemens Sector Perform

14:26 Uhr
Siemens Sector Perform
Siemens AG
228,55 EUR 10,05 EUR 4,60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen von 215 auf 230 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal sei solide gewesen, habe aber die Bewegungen innerhalb des Industriekonzerns hervorgehoben, schrieb Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während sich der Bereich Smart Infrastructure stark entwickele, stottere die Erholung von Digital Industries weiter. In der Summe änderte er wenig an seinen Annahmen. Das Kursziel orientiert sich nun aber an seinen Erwartungen für 2026./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:53 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 06:53 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Sector Perform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
227,30 €		 Abst. Kursziel*:
1,19%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
228,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,63%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
227,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

