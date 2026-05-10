Ströer Aktie
Marktkap. 2,19 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Jahresauftakt des Werbekonzerns habe Höhen und Tiefen, schrieb Annick Maas am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Zu den Übernahmespekulationen gebe es keinen Kommentar./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Market-Perform
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
36,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
39,38 €
|Abst. Kursziel*:
-8,58%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
39,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,27%
|
Analyst Name:
Annick Maas
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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