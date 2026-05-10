JP Morgan Chase & Co.

Ströer SECo Overweight

09:16 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Marcus Diebel schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Werbekonzern habe ein solides erstes Quartal hinter sich. Der Außenwerbebereich habe gut abgeschnitten - mit fortgesetzten Marktanteilsgewinnen in Deutschland. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten etwas über den Erwartungen gelegen. Eine anhaltende Schwäche in den Bereichen DaaS (Data as a Service) und E-Commerce trübe aber etwas das Bild./rob/tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:52 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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