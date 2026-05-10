Ströer Aktie
Marktkap. 2,19 Mrd. EURKGV 16,44 Div. Rendite 5,00%
WKN 749399
ISIN DE0007493991
Symbol SOTDF
Ströer SECo Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Marcus Diebel schrieb in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung, der Werbekonzern habe ein solides erstes Quartal hinter sich. Der Außenwerbebereich habe gut abgeschnitten - mit fortgesetzten Marktanteilsgewinnen in Deutschland. Der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebitda) hätten etwas über den Erwartungen gelegen. Eine anhaltende Schwäche in den Bereichen DaaS (Data as a Service) und E-Commerce trübe aber etwas das Bild./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 06:52 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: STRÖER
Zusammenfassung: Ströer Overweight
|Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
46,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
38,30 €
|Abst. Kursziel*:
20,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
39,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,93%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
47,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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