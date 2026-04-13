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Symbol SSREF

JP Morgan Chase & Co.

Swiss Re Neutral

20:21 Uhr
Swiss Re Neutral
Aktie in diesem Artikel
Swiss Re AG
141,80 EUR 0,65 EUR 0,46%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Neutral" mit einem Kursziel von 145 Franken belassen. Vor den am 7. Mai erwarteten Zahlen zum ersten Quartal aktualisierte Analyst Kamran M Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Rückversicherer. Insgesamt bewertet er das Geschäftsmodell als widerstandsfähig, doch die Aktie werde bereits im Einklang mit vergleichbaren Branchenunternehmen gehandelt, die eine stärkere langfristige Erfolgsbilanz aufwiesen./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:35 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Swiss Re

Zusammenfassung: Swiss Re Neutral

Unternehmen:
Swiss Re AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
145,00 CHF
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
130,50 CHF		 Abst. Kursziel*:
11,11%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
128,14 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Swiss Re AG

20:21 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:36 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
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25.03.26 Swiss Re Neutral UBS AG
23.03.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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