Bernstein Research

Vonovia SE Market-Perform

11:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Valerie Jacob analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Bei Vonovia erwartet sie weiter starkes Wachstum in der Entwicklung von Neubau-Projekten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:43 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE