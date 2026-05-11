Vonovia Aktie
Marktkap. 18,87 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Vonovia auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 26,50 Euro belassen. Valerie Jacob analysierte am Montag die europäischen Bauindikatoren und Einkaufsmanagerindizes hinsichtlich ihrer Rückschlüsse für die europäische Bau-, Baustoff- und Immobilienbranche. Die Einkaufsmanagerindizes würden immer schwächer, während die Bauaktivität in Deutschland und Frankreich hoch bleibe. Bei Vonovia erwartet sie weiter starkes Wachstum in der Entwicklung von Neubau-Projekten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:43 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Market-Perform
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
26,50 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
22,20 €
|Abst. Kursziel*:
19,37%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
22,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,04%
|
Analyst Name:
Valerie Jacob
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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