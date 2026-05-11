Vonovia Aktie
Marktkap. 18,87 Mrd. EURKGV 5,49 Div. Rendite 5,09%
WKN A1ML7J
ISIN DE000A1ML7J1
Symbol VNNVF
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Im Fokus des Konzerntreffens in London habe der Schuldenabbau gestanden, schrieb Neil Green am Dienstag. Damit solle letztlich künftiges Wachstum besser ermöglicht werden. Aus Bewertungsgründen stuft Green die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns mit "Overweight" ein./rob/ajx/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:55 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vonovia SE
Zusammenfassung: Vonovia Overweight
|Unternehmen:
Vonovia SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
34,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
22,20 €
|Abst. Kursziel*:
55,41%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
22,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
54,29%
|
Analyst Name:
Neil Green
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
30,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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