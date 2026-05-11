JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

15:31 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Im Fokus des Konzerntreffens in London habe der Schuldenabbau gestanden, schrieb Neil Green am Dienstag. Damit solle letztlich künftiges Wachstum besser ermöglicht werden. Aus Bewertungsgründen stuft Green die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns mit "Overweight" ein./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE