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WKN A1ML7J

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Symbol VNNVF

JP Morgan Chase & Co.

Vonovia SE Overweight

15:31 Uhr
Vonovia SE Overweight
Aktie in diesem Artikel
Vonovia SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia auf "Overweight" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Im Fokus des Konzerntreffens in London habe der Schuldenabbau gestanden, schrieb Neil Green am Dienstag. Damit solle letztlich künftiges Wachstum besser ermöglicht werden. Aus Bewertungsgründen stuft Green die Papiere des Wohnimmobilienkonzerns mit "Overweight" ein./rob/ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:55 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 12:55 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vonovia SE

Zusammenfassung: Vonovia Overweight

Unternehmen:
Vonovia SE		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
34,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
22,20 €		 Abst. Kursziel*:
55,41%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
22,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
54,29%
Analyst Name:
Neil Green 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,29 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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