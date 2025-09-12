WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,11 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 78 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell berücksichtige nun die jüngsten Trends in den wichtigsten Geschäftsbereichen sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Chemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Nachfrage bleibe branchentypisch schwach. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen deutlich nach unten revidiert./rob/gl/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Neutral
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
62,70 €
|Abst. Kursziel*:
-4,31%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
63,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,91%
|
Analyst Name:
Chetan Udeshi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
73,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|08:01
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|08:01
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|23.07.25
|WACKER CHEMIE Add
|Baader Bank
|21.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|12.03.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|13.02.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|30.01.24
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.24
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|18.12.23
|WACKER CHEMIE Reduce
|Baader Bank
|08:01
|WACKER CHEMIE Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG