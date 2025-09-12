DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,41 +0,1%Dow 45.834 -0,6%Nas 22.141 +0,4%Bitcoin 99.025 +0,6%Euro 1,1736 +0,0%Öl 67,14 +0,4%Gold 3.637 -0,2%
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 3,11 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888

ISIN DE000WCH8881

Symbol WKCMF

WACKER CHEMIE AG
WACKER CHEMIE AG
63,10 EUR 0,40 EUR 0,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 78 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Sein überarbeitetes Bewertungsmodell berücksichtige nun die jüngsten Trends in den wichtigsten Geschäftsbereichen sowie seine jüngsten Gespräche mit dem Chemiekonzern, schrieb Chetan Udeshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Die kurzfristige Nachfrage bleibe branchentypisch schwach. Daher habe er seine Ergebnisschätzungen deutlich nach unten revidiert./rob/gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2025 / 21:14 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
62,70 €		 Abst. Kursziel*:
-4,31%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
63,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,91%
Analyst Name:
Chetan Udeshi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
73,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

08:01 WACKER CHEMIE Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.09.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
11.08.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

