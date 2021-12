Asiens Börsen überwiegend leichter -- Post-Chef Appel soll offenbar neuer Chefkontrolleur der Telekom werden -- Evergrande warnt vor Zahlungsausfall

Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich nach einem volatilen Freitagshandel letztlich in Rot.

So wechselte der DAX nach einem sehr freundlichen Start mehrfach das Vorzeichen und schloss am Abend mit einem deulichen Abschlag von 0,61 Prozent bei 15.169,98 Punkten. Auch der TecDAX drehte ins Minus und verabschiedete sich schließlich 0,38 Prozent tiefer bei 3.759,02 Zählern ins Wochende.

Auch am Freitag setzte sich die Schaukelbörse der vergangenen Tage weiter fort, wobei die Omikron-Coronavariante weiterhin das beherrschende Thema am Markt blieb. Dabei hing der deutsche Leitindex weiter in der Spanne zwischen rund 15.000 und 15.500 Punkten fest, in die er vor einer Woche infolge erster Nachrichten zur neuen Coronavirus-Variante Omikron abgerutscht war.

Die Daten vom US-Arbeitsmarkt fielen durchwachsen aus: Während die Wirtschaft im November wesentlich weniger Arbeitsplätze geschaffen hat als erwartet, ging die Arbeitslosigkeit überraschend deutlich weiter zurück. Zudem stiegen die Stundenlöhne schwächer als erwartet. "Für die US-Notenbank Fed gibt es vermutlich keinen Grund, vom unlängst angekündigten Plan abzurücken, die Anleihekäufe schneller zu beenden als ursprünglich geplant", schrieb Ulrich Wortberg von der Landesbank Helaba.

Auch von Seiten der deutschen Konjunktur kamen gemischte Daten: Zwar ist die Geschäftstätigkeit im deutschen Dienstleistungssektor im November moderat gestiegen, allerdings nicht so sehr wie erwartet. Auch hat sich das Wachstum seit dem dritten Quartal merklich abgeschwächt.

