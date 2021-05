DAX könnte 15.000-Punkte-Marke testen -- Asiens Börsen geben nach -- Kryptowährungen brechen ein: Tesla stoppt Zahlungen mit Bitcoins wieder -- QIAGEN, BioNTech, Moderna im Fokus

Starker Euro drückt auf Telefonica-Ergebnis. Geely-Tochter Volvo Cars will Börsengang in Stockholm wagen. Danone kündigt Aktienrückkauf an. Boeing steht angeblich kurz vor Lösung für 777-Triebwerke. Pirelli verbucht Barmittelabfluss in dreistelliger Millionenhöhe. DAX-Konzerne verbuchen gutes erstes Quartal. Norwegen nimmt AstraZeneca vollständig aus Impfkampagne.

Am Donnerstag dürfte es am deutschen Aktienmarkt weiter nach unten gehen. Der DAX tendiert in vorbörslichen Indikationen 0,7 Prozent tiefer bei 15.049,30 Punkten, möglicherweise könnte er im Handelsverlauf unter die psychologisch wichtige 15.000er-Marke fallen. Auch der TecDAX dürfte mit roten Vorzeichen in den Tag starten. Aufgrund des Feiertages Christi Himmelfahrt dürften sich die Umsätze in Frankfurt in Grenzen halten. Die vorbörsliche Tendenz zeigt jedoch nach unten, und damit in die gleiche Richtung wie am Vortag in den USA und heute in Asien. Am Mittwochabend hatten Zinssorgen die US-Börsen auf Talfahrt geschickt, nachdem die veröffentlichten US-Inflationsdaten weit über den Vorab-Schätzungen lagen. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen präsentierten sich am Mittwoch verunsichert. Der EuroSTOXX 50 startete nahezu unverändert in den Handel. Er konnte sich anschließend nicht wirklich für eine Richtung entscheiden und beendete den Handel 0,03 Prozent im Plus bei 3.947,43 Punkten. Inflationssorgen blieben das belastende Thema. Am Mittwoch rückten die damit verbundenen Sorgen vor steigenden Zinsen wieder in den Fokus, da am Nachmittag in den USA Preisdaten veröffentlicht wurden. So fiel die US-Verbraucherinflation weit höher aus als erwartet. Als Reaktion sprangen die langfristigen US-Anleihen sogleich nach oben. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An den US-Börsen ging es am Mittwoch steil bergab. Der Dow Jones ging etwas tiefer in die Sitzung und baute die Verluste stetig aus. Letztlich gab der US-amerikanische Leitindex 1,99 Prozent auf 33.587,66 Punkte nach. Der NASDAQ Composite startete bereits tief in der Verlustzone und verblieb dort. Er schloss 2,67 Prozent niedriger bei 13.031,68 Zählern. Die US-Verbraucherpreise sind im April so stark gestiegen wie zuletzt im September 2008, die US-Inflation hat in dem Monat die 4-Prozent-Hürde geknackt. Dies lastete deutlich auf den US-Börsen: "Die Jahresteuerungsrate schnellte auch aufgrund eines starken, pandemiebedingten Basiseffektes nach oben", kommentierte Helaba-Volkswirt Ralf Umlauf gegenüber der Deutschen Presseagentur und weiter "Mittel- und langfristig stellt sich die Frage, ob der kombinierte geld- und fiskalpolitische Impuls ohne nachhaltige Folgen für die Preisentwicklung bleiben wird. Die Notenbanken sehen sich aktuell noch nicht unter Druck gesetzt und halten die treibenden Faktoren für vorübergehend". Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken