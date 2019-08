Asiens Börsen legen zu -- NVIDIA übertrifft Erwartungen trotz Rückgängen

Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag nach dem Kurseinbruch am Vortag weiter in der Verlustzone.

Der DAX begann den neuen Handelstag noch mit einem Zuwachs, bevor es wieder deutlich bergab ging. Somit ließ er zeitweise auch die 11.300er Marke hinter sich und fiel auf den tiefsten Stand seit Februar zurück. Im Verlauf reduzierte er die Abschläge wieder etwas, geht aber dennoch mit einem Verlust von 0,70 Prozent bei 11.412,67 Punkten aus dem Handel. Der TecDAX fiel nach einem wenig bewegten Start im weiteren Verlauf ebenfalls weit auf negatives Terrain zurück und beendet den Handel mit minus 1,99 Prozent bei 2.643,04 Zählern.

Nachdem es am Mittwoch zu einem Ausverkauf an den Börsen gekommen war, konnte sich der heimische Aktienmarkt auch am Donnerstag nicht wirklich erholen. "Der Handelsstreit belastet wieder", so ein Händler. China droht nun mit Gegenmaßnahmen, sollten die USA neue Zölle erheben. Denn dies würde getroffene Absprachen verletzen. "Das spricht nicht gerade für eine Entspannung", sagte ein Händler.

Die Berichtssaison neigt sich hierzulande indes dem Ende. Die Blicke der Anleger richteten sich auf die Zahlenvorlagen von United Internet, 1&1 Drillisch oder K+S.

