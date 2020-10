Brexit: Großbritannien kehrt an Verhandlungstisch zurück. ADVA Optical Networking wagt neue Prognose - Quartal mit Aufwind. Toter bei Corona-Impfstoff-Studie von AstraZeneca in Brasilien. Gabelstaplerhersteller Jungheinrich erhöht Prognose für 2020. US-Notenbank: Wirtschaftsaktivität legt erneut zu.

Der deutsche Aktienmarkt wird tiefer erwartet. Der DAX notiert rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Donnerstag im Minus bei rund 12.500 Punkten. Der TecDAX dürfte ebenfalls in rot starten. Zunehmens Virussorgen hatten bereits am Vortag die Börsen fest im Griff - es wird erwartet, dass die Talfahrt am Donnerstag weitergeht. Erstmal wurden in Deutschland mehr als 10.000 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet. Unternehmensseitig steht Bluechip Continental im Fokus, der Reifenhersteller legte Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An Europas Börsen dürften auch heute die Bären vorherrschen. Der EuroSTOXX 50 präsentiert sich vorbörslich in rot. Das erhoffte US-Konjunkturpaket lässt weiter auf sich warten. US-Präsident Trump verlautete, dass trotz er trotz der Fortschritte nicht daran glaube. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch auf unentschlossen. Der Dow Jones pendelte über weite Strecken des Handels um die Nulllinie, am Ende ging es auf rotes Terrain und der Leitindex schloss 0,35 Prozent schwächer bei 28.210,03 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite gab daneben ebenfalls nach und verabschiedete sich 0,28 Prozent schwächer bei 11.484,69 Zählern. Im Fokus der Anleger blieben weiterhin die Verhandlungen um ein neue US-Konjunkturpaket. Nancy Pelosi, Verhandlungsführerin der US-Demokraten, sprach von "Fortschritten" bei den Verhandlungen mit den Republikanern. Das Paket könnte ihrer Meinung nach bis zum Wochenende stehen. Unklar ist aber, ob genügend republikanische Senatoren das Paket unterstützen. Die US-Wirtschaft hat sich laut der US-Notenbank Fed weiter von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Die wirtschaftliche Aktivität habe in allen Distrikten zugelegt, heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht der Fed (Beige Book). Die Wirtschaft sei "leicht bis mäßig" gewachsen. Die Entwicklung in den verschiedenen Branchen sei jedoch sehr unterschiedlich. Die Börsen nahmen das Beige Book unaufgeregt zur Kenntnis. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken