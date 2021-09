DAX schließt im Plus -- US-Handel endet mit Gewinnen -- BioNTech: FDA erlaubt Auffrischungsimpfung -- Deutsche Bank erwartet Ertragsrückgang in Investmentbank -- Salesforce, HELLA, Lufthansa im Fokus

Die US-Notenbank hatte am Mittwochabend laut Einschätzung von Experten die Erwartungen der Anleger voll erfüllt , daher fiel auch die Marktreaktion am Donnerstag positiv aus. "Falls die Fortschritte im Großen und Ganzen wie erwartet anhalten, ist der Ausschuss der Ansicht, dass eine Drosselung des Tempos der Anleihekäufe bald gerechtfertigt sein könnte", so die Fed. Neue Prognosen deuten zudem auf eine Zinserhöhung im kommenden Jahr hin, aktuell beließ die Fed den Leitzins auf seinem bisherigen Niveau. Weil die Zinsen noch immer im Keller blieben, gebe es zu Aktien vorerst keine Alternative, kommentierte Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda laut dpa-AFX.

Der DAX eröffnete bereits höher und hielt sich auch anschließend im Plus. Bis zum Handelsende kletterte er um 0,88 Prozent auf 15.643,97 Punkte. Der TecDAX startete ebenfalls auf grünem Terrain und vergrößerte seine Gewinne im Verlauf. Er verabschiedete sich 1,37 Prozent stärker bei 3.951,76 Zählern in den Feierabend.

Anleger an den europäischen Aktienmärkten zeigten sich am Donnerstag zuversichtlich.

Auf Konjunkturseite hat sich die Aktivität in der US-Wirtschaft im September verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft, der von IHS Markit erhoben wird, fiel von 55,4 Punkten im Vormonat auf auf 54,5. Derweil ist die Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe entgegen der Erwartungen gestiegen.

Bereits am Vortag hatten die Anleger im späten Handel erleichtert auf die Nachricht reagiert, dass die US-Notenbank (Fed) vorerst an ihrer sehr lockeren Geldpolitik festhält: Der Leitzins bleibt unverändert niedrig und auch die Wertpapierkäufe zur Stützung der Konjunktur werden fortgesetzt. Allerdings könnte bei der nächsten Sitzung Anfang November eine Drosselung der monatlichen Anleihenkäufe von derzeit 120 Milliarden Dollar beschlossen werden, sagte Fed-Chef Jerome Powell. Zugleich deuten neue Prognosen auf eine Zinserhöhung im kommenden Jahr hin.

Der Dow Jones baute seine Gewinne im Handelsverlauf aus und verabschiedete sich mit einem Plus von 1,48 Prozent bei 34.766,00 Punkten in den Feierabend. Auch der NASDAQ Composite konnte Aufschläge einfahren, am Ende ging es um 1,04 Prozent auf 15.052,24 Indexpunkte aufwärts.

An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bullen.

Die asiatischen Börsen zeigten sich am Donnerstag mit Pluszeichen.

In Japan wurde aufgrund des Herbstanfang-Feiertages nicht gehandelt. Der Leitindex Nikkei verharrte auf seinem Schlussstand von Mittwoch, da hatte er 0,67 Prozent auf 29.639,40 Punkte verloren.

Auf dem chinesischen Festland beendete der Shanghai Composite den Handel um 0,38 Prozent höher bei 3.642,22 Zählern. Beim Hang Seng in Hongkong stand am Donnerstag zum Handelsschluss ein Plus von 1,2 Prozent auf 24.510,98 Einheiten an der Kurstafel.

Die Aussagen der US-Notenbank Fed wurden am Donnerstag in Asien positiv aufgenommen, die Börsen schlossen sich mit ihrer Reaktion den US-Börsen an, an denen es am Mittwochabend ebenfalls aufwärts gegangen war. In Hongkong machte sich außerdem etwas Erleichterung in Bezug auf Evergrande breit, nachdem sich der angeschlagene Immobilienkonzern mit Gläubigern einer Anleihe einigen konnte.

