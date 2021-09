Asiens Börsen uneinheitlich -- LPKF kappt Quartalsprognose -- Allianz will sich offenbar von Lebensversicherungspaket in den USA trennen -- EQT legt neue Offerte für zooplus vor

Der deutsche Leitindex gab am Freitag nach.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits schwächer und verharrte im Verlauf auf rotem Terrain. Zum Handelsende notierte er mit minus 0,72 Prozent bei 15.531,75 Punkten. Der TecDAX rutschte tiefer in die Verlustzone, nachdem er mit einem kleinen Abschlag gestartet war. Er verabschiedete sich schließlich mit einem Abschlag von 1,27 Prozent auf 3.901,55 Zähler ins Wochenende.

Am Freitag ging es am deutschen Aktienmarkt für den DAX bergab. Am Vormittag richteten sich die Blicke auf die Veröffentlichung des ifo-Geschäftsklimas: Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen hat sich im September erneut verschlechtert. Der Index ist auf 98,8 Punkte von 99,6 Zählern im August gesunken. "Die Probleme bei der Beschaffung von Rohstoffen und Vorprodukten bremsen die deutsche Konjunktur", sagte ifo-Präsident Clemens Fuest. Belastend wirkte außerdem die gekappte Umsatzprognose von Nike, die auch die Kurse deutscher Sportartikelhersteller unter Druck setzte. Auch die fragile Lage beim chinesischen Immobilienkonzern Evergrande ließ die Anleger vorsichtig agieren.

