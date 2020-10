Nach dem Kursrutsch vom Vortag zeichnet sich am Donnerstag am deutschen Aktienmarkt eine leichte Stabilisierung ab. Im Fokus der Anleger stehen nach wie vor die steigenden Corona-Infektionszahlen, die nun wieder verstärkt zu Einschränkungen vielerorts führen. Zudem rückt die US-Präsidentschaftswahl immer näher.

Marktteilnehmer sehen am Donnerstag Erholungschancen an den europäischen Aktienmärkten. "Der Handel dürfte ganz im Bann der EZB stehen", gibt Dow Jones einen Marktteilnehmer wieder. Die Lockdowns in Deutschland und Frankreich dürften mit dem Kursrutsch des Vortages eingepreist sein, meint er.

Die Wall Street setzte ihre Talfahrt zur Wochenmitte fort.

Der Dow Jones wies zum Handelsstart ein kräftiges Minus aus, welches er letztendlich auf 3,43 Prozent und damit 26.520,97 Zähler ausbaute. Der technologielastige NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls leichter fiel danach noch weiter zurück. Er beendete den Handel 3,73 Prozent schwächer bei 11.004,87 Punkten.

Sich abzeichnende Lockdowns in Europa, aufgrund der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen, sorgten bei Anlegern am Mittwoch für große Ängste. So will zum Beispiel die französische Regierung ihre Maßnahmen im Kampf gegen die zweite Corona-Welle verschärfen. Analyst Milan Cutkovic vom Handelshaus Axi sagte gegenüber dpa, dass der Markt damit begonnen habe, weitere Lockdowns in die Kurse einzuarbeiten. Panik gebe es auf dem Börsenparkett zwar noch keine, aber die Nervosität steige.

Daneben setzte sich die Bilanzsaison mit einigen Zahlenvorlagen zum abgelaufenen Quartal fort.

