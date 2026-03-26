ABB (Asea Brown Boveri) Aktie
Marktkap. 128,08 Mrd. EURKGV 27,58 Div. Rendite 1,59%
WKN 919730
ISIN CH0012221716
Symbol ABLZF
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Das Technologieunternehmen dürfte Ende April gute Quartalszahlen vorlegen, schrieb Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positive Trends aus dem vierten Quartal sollten sich zum Jahresauftakt fortgesetzt haben./rob/niw/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:25 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 11:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
65,00 CHF
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
62,62 CHF
|Abst. Kursziel*:
3,80%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alasdair Leslie
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
58,75 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
