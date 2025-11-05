DAX 24.058 +0,0%ESt50 5.672 +0,1%MSCI World 4.364 +0,2%Top 10 Crypto 13,95 -2,8%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 89.646 -0,8%Euro 1,1515 +0,2%Öl 63,97 +0,7%Gold 4.007 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 Tesla A1CX3T Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen legen letztlich zu -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht Zalando-Aktie springt an: Zweistelliges Wachstum - Gewinne sinken leicht
Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AIR France-KLM Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
11,64 EUR -0,08 EUR -0,64 %
STU
10,25 EUR -1,29 EUR -11,18 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,13 Mrd. EUR

KGV 8,74 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3EJGH

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR001400J770

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol AFRAF

JP Morgan Chase & Co.

AIR France-KLM Neutral

11:46 Uhr
AIR France-KLM Neutral
Aktie in diesem Artikel
AIR France-KLM
11,64 EUR -0,08 EUR -0,64%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die Fluggesellschaft habe im dritten Quartal die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt aber dennoch, dass die Ergebnisse insgesamt "ok" sind. Die Ticketpreise entwickelten sich schwach, aber besser sehe es auf der Kostenseite aus./rob/tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: sergign / Shutterstock.com

Zusammenfassung: AIR France-KLM Neutral

Unternehmen:
AIR France-KLM		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
8,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
10,33 €		 Abst. Kursziel*:
-22,56%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-31,27%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu AIR France-KLM

11:46 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:36 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
21.10.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
09.10.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
02.10.25 AIR France-KLM Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu AIR France-KLM

dpa-afx Umsatz gestiegen Air France-KLM-Aktie sackt ab: Streiks und Ticketsteuer verhindern Gewinnanstieg Air France-KLM-Aktie sackt ab: Streiks und Ticketsteuer verhindern Gewinnanstieg
finanzen.net Ausblick: AIR France-KLM zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net So schätzen die Analysten die AIR France-KLM-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Erste Schätzungen: AIR France-KLM präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der AIR France-KLM-Aktie ein
Dow Jones Aktien von TUI, Lufthansa, Ryanair und Co. fallen nach Cyberangriffen auf Flughäfen
finanzen.net Analysten sehen bei AIR France-KLM-Aktie Potenzial
dpa-afx Fraport-Aktie schwächer: Flughafen Frankfurt will bald große Flüssigkeiten im Handgepäck erlauben
TraderFox 5 Aktien mit dem aktuell größten Momentum in Europa
RTE.ie Air France-KLM to take majority stake in SAS
Financial Times Air France-KLM to take majority stake in Scandinavian Airlines
Zacks Despite Fast-paced Momentum, Air France-KLM (AFLYY) Is Still a Bargain Stock
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Is Attractively Priced Despite Fast-paced Momentum
Zacks Air France-KLM (AFLYY) Shows Fast-paced Momentum But Is Still a Bargain Stock
Zacks Are Transportation Stocks Lagging Air France-KLM (AFLYY) This Year?
Zacks Should Value Investors Buy Air France-KLM (AFLYY) Stock?
RTE.ie Air France-KLM annual results top expectations
RSS Feed
AIR France-KLM zu myNews hinzufügen