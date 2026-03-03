Bayer Aktie
Marktkap. 39,9 Mrd. EURDiv. Rendite 0,57%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 54,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Ziele für 2026 entsprächen weitgehend seinen Erwartungen, schrieb James Quigley am Mittwoch. Der Konsens für das operative Ergebnis dürfte allerdings um 3 bis 4 Prozent sinken, davon zur Hälfte währungsbedingt./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Bayer Buy
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
54,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
37,26 €
|Abst. Kursziel*:
46,27%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
37,22 €
|Abst. Kursziel aktuell:
46,45%
|
Analyst Name:
James Quigley
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
39,61 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Bayer
|11:01
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:56
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|10:21
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Bayer Neutral
|UBS AG
