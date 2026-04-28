Delivery Hero Aktie
Marktkap. 5,93 Mrd. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A2E4K4
ISIN DE000A2E4K43
Symbol DLVHF
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe ordentlich abgeschnitten und mit Umsatz sowie Bruttowarenwert (GMV) positiv überrascht, schrieb Marcus Diebel am Donnerstagmorgen. Zudem plane das Management beim operativen Ergebnis (Ebitda) nun eher mit der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne. In den kommenden Monaten bleibe das Thema Fusionen und Übernahmen klar im Mittelpunkt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:46 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Delivery Hero
Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|Unternehmen:
Delivery Hero
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
20,03 €
|Abst. Kursziel*:
29,81%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
20,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,35%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
28,46 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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