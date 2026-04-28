JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

10:46 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe ordentlich abgeschnitten und mit Umsatz sowie Bruttowarenwert (GMV) positiv überrascht, schrieb Marcus Diebel am Donnerstagmorgen. Zudem plane das Management beim operativen Ergebnis (Ebitda) nun eher mit der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne. In den kommenden Monaten bleibe das Thema Fusionen und Übernahmen klar im Mittelpunkt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:46 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero