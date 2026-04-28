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WKN A2E4K4

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ISIN DE000A2E4K43

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Symbol DLVHF

JP Morgan Chase & Co.

Delivery Hero Overweight

10:46 Uhr
Delivery Hero Overweight
Aktie in diesem Artikel
Delivery Hero
20,10 EUR 1,03 EUR 5,37%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight" belassen. Der Essenslieferdienst habe ordentlich abgeschnitten und mit Umsatz sowie Bruttowarenwert (GMV) positiv überrascht, schrieb Marcus Diebel am Donnerstagmorgen. Zudem plane das Management beim operativen Ergebnis (Ebitda) nun eher mit der oberen Hälfte der bisherigen Zielspanne. In den kommenden Monaten bleibe das Thema Fusionen und Übernahmen klar im Mittelpunkt./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 07:46 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Delivery Hero

Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight

Unternehmen:
Delivery Hero		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
26,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
20,03 €		 Abst. Kursziel*:
29,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
20,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,35%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
28,46 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:06 Delivery Hero Buy UBS AG
11:26 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
10:46 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:31 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
09:31 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
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