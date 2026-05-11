Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 51,11 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 34,50 auf 36,75 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Montagabend an die Resultate des ersten Quartals an. Er verlagerte zudem seine Bewertungsbasis in die Zukunft./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
36,75 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
26,90 €
|Abst. Kursziel*:
36,62%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
26,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,13%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,05 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:06
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.04.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|08:06
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research