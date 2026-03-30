DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Marktkap. 49,44 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Im Frachtgeschäft müsse der Logistikriese stärker auf die Umsätze fokussieren, zitiert Analyst Alexia Dogani den Lieferkettenchef Oscar de Bok. Auch müsse die Digitalisierung vorangetrieben werden, um die sich bietenden Gelegenheiten auch am Schopfe zu packen, hieß es in einer Studie am Dienstag./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
56,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
44,91 €		 Abst. Kursziel*:
25,81%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
44,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,70%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
49,81 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

15:41 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Jefferies & Company Inc.
25.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
23.03.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
mehr Analysen

