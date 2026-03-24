Diageo Aktie
Marktkap. 34,98 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter United Spirits (USL) über den Verkauf des Cricket-Teams RCS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Preis in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar entspreche weitgehend den Markterwartungen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte sich USL entschließen, den Erlös auszuschütten, rechnet sie für den Mutterkonzern mit einem Nettoerlös von etwa 780 Millionen Dollar, wodurch die Verschuldung von Diageo leicht sinken dürfte./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Neutral
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
18,00 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
13,76 £
|Abst. Kursziel*:
30,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
20,25 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
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