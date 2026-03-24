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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

JP Morgan Chase & Co.

Diageo Neutral

14:36 Uhr
Diageo Neutral
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
15,85 EUR 0,10 EUR 0,63%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer endgültigen Vereinbarung der indischen Tochter United Spirits (USL) über den Verkauf des Cricket-Teams RCS auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1800 Pence belassen. Der Preis in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar entspreche weitgehend den Markterwartungen, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte sich USL entschließen, den Erlös auszuschütten, rechnet sie für den Mutterkonzern mit einem Nettoerlös von etwa 780 Millionen Dollar, wodurch die Verschuldung von Diageo leicht sinken dürfte./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 08:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tatiana Popova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Neutral

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
18,00 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
13,76 £		 Abst. Kursziel*:
30,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
20,25 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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