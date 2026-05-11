Hannover Rück Aktie
Marktkap. 29,49 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen reduzierte seine Prognosen für den Rückversicherer mit Blick auf dessen Umsatzentwicklung. Eine Prämienbewertung sei weiterhin angemessen, da moderates Gewinnwachstum nachhaltig erscheine, schrieb der Analyst am Dienstag nach den Quartalszahlen. Seine Annahmen für die Eigenkapitalrendite senkte er hingegen./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Sector Perform
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
239,80 €
|Abst. Kursziel*:
12,59%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
234,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,29%
|
Analyst Name:
Ben Cohen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
299,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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