RBC Capital Markets

Hannover Rück Sector Perform

08:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hannover Rück von 280 auf 270 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ben Cohen reduzierte seine Prognosen für den Rückversicherer mit Blick auf dessen Umsatzentwicklung. Eine Prämienbewertung sei weiterhin angemessen, da moderates Gewinnwachstum nachhaltig erscheine, schrieb der Analyst am Dienstag nach den Quartalszahlen. Seine Annahmen für die Eigenkapitalrendite senkte er hingegen./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 18:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück