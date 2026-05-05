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JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

14:16 Uhr
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hellofresh nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,60 Euro belassen. Die Resultate des Kochboxenlieferanten seien in Ordnung, schrieb Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei ermutigend nach einer längeren Periode schwacher Resultate. Es sei aber auch keine Wendung bei der Umsatzentwicklung ersichtlich./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 06:34 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,53 €		 Abst. Kursziel*:
-20,55%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
4,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-17,43%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
6,24 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

14:21 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
14:16 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:36 HelloFresh Buy UBS AG
09:31 HelloFresh Equal Weight Barclays Capital
07.04.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
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