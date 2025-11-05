Klöckner Aktie
Marktkap. 535,66 Mio. EURDiv. Rendite 4,50%
WKN KC0100
ISIN DE000KC01000
Symbol KLKNF
KlöcknerCo (KlöCo) Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Klöckner & Co vor Zahlen mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal des Stahlhändlers werde wohl weiterhin von den anhaltenden Umstrukturierungen belastet, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Er glaubt zwar, dass die Auslieferungen etwas gestiegen sind. Der Umsatz dürfte seiner Einschätzung nach jedoch etwas unter niedrigeren Stahlpreisen gelitten haben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Klöckner & Co
Zusammenfassung: Klöckner Buy
|Unternehmen:
Klöckner & Co (KlöCo)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
8,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
5,49 €
|Abst. Kursziel*:
54,83%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
5,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,68%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Klöckner & Co (KlöCo)
|13:06
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|11:46
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|13:06
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Kaufen
|DZ BANK
|06.10.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.25
|Klöckner Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.22
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.22
|Klöckner Verkaufen
|DZ BANK
|19.04.22
|Klöckner Underperform
|Credit Suisse Group
|10.11.21
|Klöckner Underperform
|Credit Suisse Group
|28.10.21
|Klöckner Underperform
|Credit Suisse Group
|11:46
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|06.10.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|29.09.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|07.08.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research
|13.05.25
|Klöckner Hold
|Warburg Research