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ISIN CA67077M1086

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Symbol NTR

JP Morgan Chase & Co.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

08:01 Uhr
Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Nutrien (Ex Potash Agrium)
58,60 EUR 0,56 EUR 0,96%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 78 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des kanadischen Düngerproduzenten seien im Zuge des Nahost-Kriegs bislang übersehen worden, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas. Dabei seien die Aussichten dank gestiegener Preise für Stickstoffdünger besser als zuvor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

Unternehmen:
Nutrien (Ex Potash Agrium)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 80,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 68,33		 Abst. Kursziel*:
17,08%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 68,33		 Abst. Kursziel aktuell:
17,08%
Analyst Name:
Jeffrey Zekauskas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 75,40

*zum Zeitpunkt der Analyse

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