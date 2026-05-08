JP Morgan Chase & Co.

Nutrien (Ex Potash Agrium) Overweight

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nutrien von 78 auf 80 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des kanadischen Düngerproduzenten seien im Zuge des Nahost-Kriegs bislang übersehen worden, schrieb Analyst Jeffrey Zekauskas. Dabei seien die Aussichten dank gestiegener Preise für Stickstoffdünger besser als zuvor./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 20:48 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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