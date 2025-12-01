NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,6 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte nach dem Quartalsbericht den starken Ausblick des KI-Konzerns und die bessere Mittelverwendung. Die Erwartungen seien enorm hoch gewesen, aus seiner Sicht habe sie Nvidia aber übertrumpft, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht nun einen geratenen Weg für eine Outperformance der Aktien. Denn zum einen hätten die Schätzungen für die Investitionen der Hyperscaler noch Luft nach oben und zum anderen sorgten Aktienrückkäufe und höhere Dividenden für Vertrauen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:20 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Buy
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
$ 285,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 223,47
|Abst. Kursziel*:
27,53%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 221,98
|Abst. Kursziel aktuell:
28,39%
|
Analyst Name:
James Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 273,13
*zum Zeitpunkt der Analyse
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