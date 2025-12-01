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Marktkap. 4,6 Bio. EUR

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WKN 918422

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ISIN US67066G1040

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Symbol NVDA

Goldman Sachs Group Inc.

NVIDIA Buy

08:46 Uhr
NVIDIA Buy
Aktie in diesem Artikel
NVIDIA Corp.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia von 250 auf 285 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Schneider lobte nach dem Quartalsbericht den starken Ausblick des KI-Konzerns und die bessere Mittelverwendung. Die Erwartungen seien enorm hoch gewesen, aus seiner Sicht habe sie Nvidia aber übertrumpft, schrieb er in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Er sieht nun einen geratenen Weg für eine Outperformance der Aktien. Denn zum einen hätten die Schätzungen für die Investitionen der Hyperscaler noch Luft nach oben und zum anderen sorgten Aktienrückkäufe und höhere Dividenden für Vertrauen./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 21:20 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Below the Sky / Shutterstock.com

Zusammenfassung: NVIDIA Buy

Unternehmen:
NVIDIA Corp.		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
$ 285,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 223,47		 Abst. Kursziel*:
27,53%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 221,98		 Abst. Kursziel aktuell:
28,39%
Analyst Name:
James Schneider 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 273,13

*zum Zeitpunkt der Analyse

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08:46 NVIDIA Buy Goldman Sachs Group Inc.
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